Ottawa (AFP) US-Popstar Miley Cyrus hat in ihrem Kampf gegen den geplanten Abschuss von Wölfen in Kanada noch einmal nachgelegt: "Als ich mich das erste Mal dagegen ausgesprochen habe, wusste ich bereits tief in meinem Herzen, dass der Abschuss falsch ist", erklärte die Sängerin, nachdem sie am Wochenende Aktivisten an der kanadischen Pazifikküste besucht hatte. "Nach diesem Besuch weiß ich, dass auch die Wissenschaft auf unserer Seite ist."

