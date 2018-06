Washington (dpa) - Mit dem Protest-Song "Todos Somos Mexicanos/We Are All Mexicans" (Wir sind alle Mexikaner) haben Stars in den USA auf abfällige Bemerkungen des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump über mexikanische Einwanderer reagiert.

Für das Projekt brachte der amerikanisch-kubanische Musikproduzent Emilio Estefan Stars wie den Rapper Pitbull (34), Carlos Santana (68), Eva Longoria (40) und Whoopie Goldberg (59) zusammen. Auch seine Frau, Sängerin Gloria Estefan (58), wirkt mit. Das Lied stammt aus der Feder Estefans. Es fordert Latinos auf, stolz auf ihre Wurzeln zu sein.

Sein Song habe die Absicht zu vereinen und nicht auseinanderzubringen, sagte Emilio Estefan dem spanischsprachigen US-Sender Univisión.

Der Immobilientycoon Trump war in der Vergangenheit wegen abschätziger Äußerungen gegen mexikanische Migranten in Kritik geraten.

