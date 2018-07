Chilpancingo (AFP) Fast ein Jahr nach dem Verschwinden von 43 mexikanischen Studenten haben Demonstranten bei einer Protestkundgebung gegen die Behörden das Büro eines Staatsanwalts des Bundesstaats Guerrero verwüstet. Während der Kundgebung von Studenten und Eltern der Vermissten vor der Justizbehörde in Guerreros Hauptstadt Chilpancingo drangen einige Demonstranten am Montag in das Gebäude ein, zerstörten Computer und Überwachungskameras und beschädigten vier Fahrzeuge.

