Hebron (AFP) In der Nähe von Hebron im Süden des Westjordanlands ist in der Nacht zum Dienstag ein Palästinenser getötet worden. Wie palästinensische Sicherheitskräfte mitteilten, wurde der 21-Jährige in der Ortschaft Duma von israelischen Soldaten getötet. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte hingegen, der Palästinenser sei ums Leben gekommen, weil ein Sprengsatz, den er auf ein Militärfahrzeug habe werfen wollen, vorzeitig explodiert sei.

