Richmond (SID) - Junior Leo Appelt hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Straßenrad-WM im amerikanischen Richmond die erste Goldmedaille beschert. Der 18-Jährige aus Hannover gewann am Dienstag das 29,9 km lange Einzelzeitfahren in einer herausragenden Zeit von 37:45,01 Minuten und verwies Adrien Costa aus den USA mit 17,22 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Bronze sicherte sich Costas Landsmann Brendan McNulty (+59,74). Max Singer (Stuttgart) als zweiter deutscher Starter belegte den 25. Rang (+2:45,33).

"Ich kann es noch gar nicht glauben. Es ist so unreal. Dass es so endet, hätte ich nicht gedacht. Ich kann es noch gar nicht fassen", sagte ein sichtlich bewegter Appelt. Der Schüler, der bereits auf der Bahn Junioren-Weltmeister in der Einerverfolgung ist, wäre mit seiner Leistung auch im Zeitfahren der U23 am Montag konkurrenzfähig gewesen. Seine Zeit in dem Rennen über die gleiche Strecke und Distanz hätte für den vierten Rang gereicht.

"Ich bin ziemlich konstant gefahren und habe mir das Rennen gut eingeteilt", sagte Appelt, der nach der Zieldurchfahrt entkräftet auf dem Boden lag: "Das ganze Rennen war perfekt getimt."

Appelt war als 15. von 54 Fahrern auf die Strecke gegangen und musste eine gefühlte Ewigkeit auf dem "heißen Stuhl" warten, bis sein Erfolg perfekt war. Schlussfahrer Costa war dem BDR-Junioren noch einmal gefährlich geworden und hatte bei der letzten Zeitmessung vor dem Ziel nur zwei Sekunden hinter Appelt gelegen. "Ich dachte, ich platze gleich. Da saß ich schon knapp zwei Stunden lang, dann wurde es nochmal so knapp. Da war die Freude umso größer", so Appelt.

Er tritt mit seinem Erfolg in die Fußstapfen von Lennard Kämna (Fischerhude). Der 19-Jährige hatte bei der WM 2014 im spanischen Ponferrada das Einzelzeitfahren der Junioren gewonnen. In der U23-Klasse sorgte Kämna auch in Richmond mit Bronze im Kampf gegen die Uhr für Furore. Zudem holte Maximilian Schachmann (Erfurt) Silber und trug maßgeblich zum bislang glänzenden Abschneiden des deutschen Nachwuchses bei.

Am Dienstag steht noch das Einzelzeitfahren der Frauen (19.30 Uhr/MESZ) auf dem Programm.