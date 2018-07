Donezk (AFP) Die in Russland vor Gericht stehende ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko hat Moskau Scheinheiligkeit vorgeworfen. "Russland verhält sich seit langem scheinheilig und heuchlerisch", sagte Sawtschenko am Dienstag bei einer Anhörung vor Gericht im südrussischen Donezk nahe der Grenze zur Ukraine. Dies habe sich bei der "Annexion der Krim und Russlands Intervention in der Ostukraine" gezeigt. "Jeder in diesem Raum weiß sehr gut, dass dies kein Fall, sondern Quatsch ist", sagte sie über den Prozess. Ihr Verteidiger kündigte an, Sawtschenko sei "auf jedes Urteil vorbereitet".

