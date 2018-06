Damaskus (AFP) Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben von Russland in den vergangenen Tagen mindestens fünf Kampfflugzeuge erhalten. Moskau habe zudem Aufklärungsflugzeuge und weiteres "hochentwickeltes Militärmaterial" für den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) geliefert, verlautete am Dienstag aus ranghohen Militärkreisen in Damaskus. Die Flugzeuge erlaubten es, mit "großer Präzision" mögliche Angriffsziele zu identifizieren, sagte der Militärvertreter, der anonym bleiben wollte.

