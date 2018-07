Tokio (SID) - Fed-Cup-Spielerin Angelique Kerber (Kiel) hat beim WTA-Turnier in Tokio geglänzt, Andrea Petkovic (Darmstadt) im chinesischen Guangzhou enttäuscht. Kerber, Finalistin von 2013, bezwang in der ersten Runde die Russin Daria Gawrilowa mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf Madison Brengle (USA). Die Weltranglistenneunte, in der japanischen Hauptstadt an Nummer fünf gesetzt, verwandelte nach 1:05 Stunden ihren ersten Matchball.

Petkovic ist dagegen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-17. verlor gegen die 89 Position schlechter platzierte Monica Puig aus Puerto Rico mit 1:6, 4:6. Für die 28-Jährige, die im zweiten Satz eine 3:1-Führung verspielte, war es die fünfte Erstrundenniederlage in dieser Saison.

Auch Anna-Lena Friedsam ist raus. Die 21-Jährige aus Neuwied kassierte ihre vierte Erstrunden-Pleite in Serie. Sie verlor gegen die Tschechin Denisa Allertova mit 3:6, 6:7 (3:7), im zweiten Satz gab Friedsam noch eine 5:1-Führung aus der Hand. Wegen Regens war das Match um einen Tag verschoben worden.