Tokio (SID) - Fed-Cup-Spielerin Angelique Kerber (Kiel) hat beim WTA-Turnier in Tokio locker die zweite Runde erreicht. Die Finalistin von 2013 bezwang die Russin Daria Gawrilowa mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf Madison Brengle (USA). Die Weltranglistenneunte Kerber, in der japanischen Hauptstadt an Nummer fünf gesetzt, verwandelte nach 1:05 Stunden ihren ersten Matchball.

Für Kerber war es im vierten Duell mit Gawrilowa der vierte Sieg. Die 27-Jährige ist die einzige deutsche Teilnehmerin an der mit einer Million Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung.