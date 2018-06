Istanbul (AFP) Sechs Wochen vor der Parlamentswahl in der Türkei hat die Kurdenpartei HDP ihre Beteiligung an der Regierung in Ankara beendet. Die beiden HDP-Minister der Übergangsregierung traten am Dienstag von ihren Posten zurück. Europaminister Ali Haydar Konca und Aufbauminister Müslum Dogan warfen der Regierung von Ministerpräsident Ahmet Davutoglu vor, aus wahltaktischen Gründen die Spannungen zwischen Türken und Kurden im Land anzuheizen. Konca sprach von einer "höllischen" Lage besonders in den Städten des Kurdengebiets. Die Regierung habe eine "Logik des Kriegs" in Gang gesetzt.

