Seattle (AFP) Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu einem mehrtägigen Besuch in den USA eingetroffen. Xi landete am Dienstag in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Zunächst hält sich der Staatschef an der Westküste auf, wo er Wirtschaftsvertreter treffen und die Sitze der US-Konzerne Boeing und Microsoft besuchen will. Am Freitag empfängt US-Präsident Barack Obama seinen chinesischen Kollegen im Weißen Haus und veranstaltet ein Staatsbankett für den Gast aus Peking. Anschließend reist Xi zur UN-Generaldebatte nach New York weiter.

