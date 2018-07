Washington (AFP) Wegen eines folgenschweren Salmonellen-Ausbruchs in den USA ist der frühere Chef einer Erdnuss-Firma zu 28 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Verbüßen der Haftstrafe gelte für den heute 61-jährigen Stewart Parnell überdies eine dreijährige Bewährungszeit, teilte das US-Justizministerium am Montag in Washington mit. Parnell war der Besitzer und Chef der Peanut Corporation of America (PCA), deren Produkte 2009 einen Salmonellen-Ausbruch in 46 US-Bundesstaaten verursachten.

