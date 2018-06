Peking (AFP) Drei Chinesen sind wegen der Tötung eines Panda-Bären im Südwesten Chinas angeklagt worden. Den Männern wird vorgeworfen, das Fleisch und die Tatzen des Tiers verkauft zu haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Die beiden Brüder Wang Wenlin und Wang Wencai gestanden gegenüber der Polizei, die erwachsene Panda-Bärin im vergangenen Dezember in einem Wald nahe Zhaotong in der Provinz Yunnan geschossen zu haben. Angeblich hielten sie das Tier für eine andere Bärenart.

