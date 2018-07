San Francisco (dpa) - Facebook will Unternehmen die Möglichkeit geben, seinen Kurzmitteilungsdienst Messenger in Werbeanzeigen einzubinden. Internet-Nutzer könnten dann per Knopfdruck Kontakt zu der Firma aufnehmen, erläuterte Facebook-Manager Andrew Bosworth. Die Idee ist Teil der Strategie, wie Facebook mit seinem Messenger Geld verdienen will. Für den Dienst mit mehr als 700 Millionen Nutzern gab es bisher kein Geschäftsmodell. Messenger-Chef David Marcus kann sich unter anderem Kundenservice per Messenger vorstellen.

