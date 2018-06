Karlsruhe (AFP) Wenn Verkäufer auf der Online-Plattform eBay eine Auktion abbrechen wollen, muss ihnen hierfür ein tragfähiger Grund bereits bekannt sein. Dass ein solcher Grund möglicherweise vorlag, reicht nicht aus, wie am Mittwoch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Danach lässt sich zudem nicht generell auf mangelnde Seriosität eines Bieters schließen, wenn dieser in der Vergangenheit bereits mehrere Kauf-Gebote nicht eingelöst hat. (Az: VIII ZR 284/14)

