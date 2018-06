Brüssel (AFP) In der Diskussion um neue, verlässlichere Abgastests für Autos hat sich Deutschland nach den Worten des SPD-Europaabgeordneten Matthias Groote auf EU-Ebene bisher nicht hervorgetan. Das Verhalten der Bundesregierung in den Verhandlungen über die sogenannten RDE (Real Driving Emissions) sei "kein Skandal, verdient aber auch nicht die Medaille für schnelles Handeln", sagte Groote, der von Anfang 2012 bis Mitte 2014 auch Chef des Umweltausschusses des Parlaments war, am Mittwoch in Brüssel zu AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.