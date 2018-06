Hannover (AFP) Im Zuge des Skandals um manipulierte Abgasmessungen bei Volkswagen sind bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig mehrere Strafanzeigen eingegangen. "Es gibt Strafanzeigen aus der Bevölkerung im VW-Komplex", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums am Mittwoch in Hannover. Um wie viele es sich handle und gegen wen genau sich die Anzeigen richteten, sei noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig war zunächst nicht zu erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.