London (AFP) Im Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen hat auch die britische Regierung die Europäische Kommission zu Untersuchungen aufgefordert. Es sei unerlässlich, dass die Öffentlichkeit Vertrauen in Abgas-Tests für Fahrzeuge habe, erklärte am Dienstagabend Verkehrsminister Patrick McLoughlin. Er habe die Kommission in Brüssel aufgefordert, sich "dringend" darum zu kümmern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.