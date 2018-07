Berlin (AFP) Verbraucher sollen bei einer längeren Inanspruchnahme ihres Dispokredits frühzeitig auf Kosten hingewiesen und von ihrer Bank beraten werden. Die in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusammengeschlossenen Spitzenverbände kündigten am Mittwoch an, geplante gesetzliche Regelungen zu ergänzen. Kunden sollen demnach explizit darauf hingewiesen werden, wenn sie ihren Dispokredit über drei Monate zu mehr als 50 Prozent in Anspruch genommen haben.

