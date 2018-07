Berlin (AFP) Für eine Abschaffung der Straftatbestände unerlaubte Einreise und illegaler Aufenthalt in Deutschland hat sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ausgesprochen. Es stelle sich die Frage, ob der damit verbundene Ermittlungs- und Verwaltungsaufwand "überhaupt noch vertretbar und vor allem notwendig ist", schrieb GdP-Chef Jör Radek nach Gewerkschaftsangaben vom Mittwoch an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Radek wies darin darauf hin, dass beispielsweise in Österreich solche Delikte als Ordnungswidrigkeiten eingestuft würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.