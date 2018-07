Berlin (AFP) Die Landesinnenminister der SPD dringen auf eine bessere Gesamtsteuerung und effektivere Ausgestaltung der Asylverfahren in Deutschland. Zentrales Ziel dabei sei die Beschleunigung der Verfahren, heißt es in einem mit der SPD-Bundestagsfraktion abgestimmten Sieben-Punkte-Papier, das der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und Bundestags-Fraktionschef Thomas Oppermann am Mittwoch in Berlin vorstellten. Oppermann mahnte in diesem Zusammenhang Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), ein effizientes Krisenmanagement "auf den Weg zu bringen".

