Brüssel (AFP) Vor dem EU-Sondertreffen zur Flüchtlingskrise hat Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite beklagt, dass erst jetzt die Wurzeln des Problems angegangen würden. Die Fragen, die bei dem Treffen am Mittwoch in Brüssel besprochen würden, hätten bereits zu Beginn des Jahres diskutiert werden müssen, sagte Grybauskaite bei ihrem Eintreffen am Sitzungsort. "Wir haben mit der Umverteilung begonnen, doch sind wir nicht ernstere Fragen angegangen." Als Beispiele nannte sie den Schutz der Außengrenzen und die Unterstützung der Herkunftsländer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.