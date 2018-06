Fürth (SID) - Nach dem vierten Spiel ohne Niederlage in Serie hat die SpVgg Greuther Fürth wieder die Spitzenplätze der 2. Fußball-Bundesliga in Reichweite. Am 8. Spieltag gewannen die Franken 3:0 (1:0) gegen den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn, der bereits seine sechste Niederlage kassierte und in der Abstiegszone auf bessere Zeiten hofft. Sebastian Freis (24.), Tom Weilandt (59.) und Jürgen Gjasula (79.) erzielten die Treffer.

"Das Ergebnis ist definitiv zu hoch ausgefallen. Es gab Phasen, in denen der Gegner besser war, bei Standards hat es teilweise lichterloh gebrannt", sagte Fürths Trainer Stefan Ruthenbeck: "Der Sieg war trotzdem verdient, weil wir fußballerisch besser waren."

Vor 8435 Zuschauern übernahmen zunächst die Paderborner die Kontrolle, blieben aber in der Offensive ungefährlich. Nach 23 Minuten wurde die erste hochkarätige Chance durch den Fürther Robert Zulj registriert. Wenig später gelang Freis nach einem Doppelpass mit Domi Kumbela das 1:0. Mit der Führung im Rücken wirkten die Gastgeber selbstbewusster und kamen zu weiteren Möglichkeiten. Pech hatten hingegen die Paderborner bei einem Pfostenschuss von Marvin Bakalorz (45.).

Nachdem Weilandt den zweiten Treffer aus 22 Metern für die Gastgeber markiert hatte, verpasste Kumbela freistehend die Vorentscheidung. Paderborn zeigte sich nur kurz schockiert und bemühte sich um den Anschlusstreffer, doch es folgte der nächste Rückschlag.

Torhüter Sebastian Mielitz und Torschütze Weilandt waren die besten Fürther, aufseiten der Ostwestfalen ragten Oliver Kirch und Bakalorz heraus.