Athen (AFP) In Athen hat die neue griechische Regierung am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Das Kabinett von Ministerpräsident Alexis Tsipras legte am Vormittag seinen Amtseid ab. Die endgültige Zusammensetzung der in Windeseile gebildeten Regierung war in der Nacht bekannt geworden.

