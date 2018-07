Kyoto (AFP) Im stolzen Alter von 105 Jahren hat der Japaner Hidekichi Miyazaki einen neuen 100-Meter-Weltrekord aufgestellt. In Kyoto brauchte Miyazaki, der in Anlehnung an sein großes Vorbild "Golden Bolt" genannt wird, am Mittwoch 42,22 Sekunden für die Strecke. Damit ist ihm ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als schnellster Mann im Alter von 105 und darüber sicher. Allerdings muss in dem Buch extra eine neue Kategorie geschaffen werden, bisher gab es keinen verzeichneten Rekord.

