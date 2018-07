Washington (dpa) - Mit einem Treffen im Weißen Haus beginnt heute der erste volle Besuchstag von Papst Franziskus in Washington. Der Papst aus Argentinien war gestern zum ersten Mal in die USA gekommen. In einer sehr seltenen Geste wurde der Papst von US-Präsident Barack Obama, dessen Frau Michelle und beiden Töchtern am Flughafen empfangen, außerdem von Vizepräsident Joe Biden und seiner Frau. Anschließend hatte die Präsidentenfamilie eine kurze private Unterredung mit dem Pontifex.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.