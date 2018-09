Bogotá (AFP) In der kubanischen Hauptstadt Havanna ist noch für Mittwoch ein Treffen zwischen Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos und der Farc-Guerilla angesetzt worden. Santos schrieb im Onlinedienst Twitter, er werde noch im Laufe des Tages für ein "Schlüsseltreffen" nach Havanna reisen. Dabei gehe es um eine Lösung für den jahrzehntelangen Konflikt mit den Rebellen. "Der Frieden ist nah", verkündete Santos. Er sprach von einem "Zwischenstopp" in Havanna. Santos wird in den kommenden Tagen bei der UNO in New York erwartet.

