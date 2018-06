Zagreb (AFP) Die Zahl der an nur einem Tag nach Kroatien kommenden Flüchtlinge hat einen neuen Rekord erreicht. In dem EU-Land überquerten am Dienstag mehr als 8700 Schutzsuchende die Landesgrenze, wie das Innenministerium in Zagreb am Mittwoch mitteilte. So viele seien noch nie an einem Tag gekommen, seit Kroatien in der vergangenen Woche in den Fokus der sogenannten Balkanroute rückte.

