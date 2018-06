Berlin/Köln (dpa) - Das Album sorgte für Negativschlagzeilen, doch die Konzerttickets waren sehr begehrt: Die irische Band U2 macht auf ihrer "Songs Of Innocence"-Tour ab Donnerstag Station in Deutschland. Zunächst stehen die Musiker um Sänger Bono viermal in Berlin auf der Bühne, dann im Oktober noch zweimal in Köln.

Alle Auftritte seien ausverkauft, teilte der Konzertveranstalter Marek Lieberberg mit. Zehntausende Fans werden in den beiden großen deutschen Konzert-Arenen erwartet. Ein geplantes Konzert in Stockholm am Sonntagabend war kurzfristig abgesagt worden, weil sich ein bewaffneter Mann in der Veranstaltungshalle aufgehalten haben soll.

U2 verärgerten im vergangenen Jahr selbst treue Verehrer, als urplötzlich ihre neuen Lieder via Apple der halben Welt auf den Rechner geladen worden waren - gratis und automatisch. Die Promo-Aktion für das 13. Studioalbum wurde zum Desaster. Über den vermasselten Apple-Deal wurde schließlich viel mehr geredet als über die elf "Songs Of Innocence". "Schade um die schönen Lieder", urteilte der "Rolling Stone". Bono entschuldigte sich schließlich für die glücklose PR-Aktion.

Auch darüber hinaus wurde die Band in jüngerer Zeit vom Pech verfolgt: Im November 2014 hatte der U2-Frontmann einen folgenschweren Fahrradunfall in New York, bei dem er sich mehrfach den Arm sowie die Augenhöhle und die Schulter brach. Wenige Tage zuvor hatte das Privatflugzeug des Sängers mit sechs Personen an Bord auf dem Flug von Dublin nach Berlin eine Ladeluke verloren. Zwei Koffer fielen aus dem Gepäckraum. Verletzt wurde aber niemand.

Im Mai starb der langjährige Tourmanager der Band, Dennis Sheehan. "Wir haben ein Familienmitglied verloren", schrieb Sänger Bono auf der U2-Homepage. Sheehan wurde 68 Jahre alt.

An dem neuen Album arbeiteten die Musiker zwei Jahre lang. Lange hatten die Fans auf eine neue Platte der Band gewartet. Immer wieder hatte es Spekulationen über ein Veröffentlichungsdatum gegeben. "Das ganze Album dreht sich um erste Reisen - erste Reisen geografisch, spirituell, sexuell gesehen", sagte Bono dem "Rolling Stone".

Die Band war zuvor allein in Deutschland mit bislang sieben Studioalben auf Platz eins der Charts gelandet. "Songs of Innocence" schaffte Platz 2.

