Hebron (AFP) Nach der Beisetzung einer getöteten Palästinenserin hat es in Hebron im Westjordanland am Mittwoch Zusammenstöße zwischen jungen Palästinensern und israelischen Soldaten gegeben. Rund 50 palästinensische Jugendliche bewarfen die Soldaten in der Altstadt mit Steinen, die Soldaten reagierten mit Tränengas und Blendgranaten, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Gewalttätigkeiten begannen nahe einem Kontrollpunkt der israelischen Armee, der zwischen der palästinensischen Altstadt und einem von jüdischen Siedlern beanspruchten Stadtteil liegt. Die Soldaten begaben sich daraufhin in die Altstadt, wo Händler vor den Zusammenstößen flüchteten.

