Panama-Stadt (AFP) Die Klimaerwärmung hat Experten zufolge dazu geführt, dass es immer mehr männliche Meeresschildkröten gibt. Damit drohe ein Aussterben der zu den Meeresschildkröten gehörenden Arten, warnte Francisco Rillo von der Konvention zum Schutz wandernder wildlebender Tierarten (CMS) am Dienstag in Panama. Demnach hielten sich die bislang aus den Eiern im Sand schlüpfenden Schildkröten die Waage zwischen Männchen und Weibchen. Mit der zunehmenden Erwärmung des Sandes in den Brutgebieten der Tiere sei jedoch die "natürliche Prädisposition" verändert worden.

