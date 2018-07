Richmond (dpa) - Tony Martin fuhr mit aufgerissenem Mund über die Ziellinie und schüttelte fassungslos mit dem Kopf. Angetreten, um sich in den Rekordbüchern des Radsports zu verewigen, erlebte der 30 Jahre alten Ausnahmefahrer auf den Straßen von Richmond eine Riesen-Enttäuschung.

Martin verpasste bei den Straßen-Weltmeisterschaften nicht nur seinen angestrebten vierten WM-Titel im Einzelzeitfahren, sondern erreichte nicht einmal eine Medaille. Nach 53 Kilometern belegte er in einer Zeit von 1:03:46 Stunden den siebten Platz.

Martin lag für ihn unfassbare 1:16 Minuten hinter dem neuen Weltmeister Wasil Kirijenka. Zweiter wurde der Italiener Adrian Malori mit einem Rückstand von 9,08 Sekunden, gefolgt vom Franzosen Jerome Coppel (26,62 Sekunden zurück). Damit bleibt der Schweizer Fabian Cancellara alleiniger Rekord-Weltmeister.

"Ich habe keine Antwort und kann es nicht erklären. Ich habe mich gut gefühlt und wollte Gold gewinnen. Auf den ersten acht Kilometern war noch alles in Ordnung, aber dann habe ich meinen Rhythmus verloren und nicht wiedergefunden", sagte Martin nach dem Rennen und ergänzte: "Die zweite Hälfte war mehr ein moralischer als ein physischer Kampf." Nachdem ihm im vergangenen Jahr Olympiasieger Bradley Wiggins einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, lief diesmal in den USA alles schief.

Martin, der von 2011 bis 2013 dreimal in Serie triumphiert hatte, verpasste damit die Krönung einer bislang guten Saison. Bei der Tour de France war für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, als Martin für drei Tage das Gelbe Trikot getragen und die Fans mit seiner aggressiven Fahrweise begeistert hatte. Erst ein Sturz in Le Havre, bei dem er einen Schlüsselbeinbruch erlitt, beendete sein Fahrt in Gelb.

Martin hatte sich danach schnell wieder in Form gebracht. Doch schon der zweite Platz im Mannschaftszeitfahren am vergangenen Sonntag hinter BMC mit Lokomotive Dennis brachte den ersten Dämpfer. Dabei sollte diesmal eigentlich der Weg frei sein, zumal Cancellara wegen seiner vielen Stürze in dieser Saison nicht zur WM gereist war und Wiggins bereits im April seinen Abschied von der Straße verkündet hatte.

Mit der Nummer eins auf dem Rücken war Martin als letzter Fahrer um 14:43 Uhr Ortszeit auf die Strecke gegangen. Der Zeitfahrspezialist ließ es aber gemächlich angehen. Zur Halbzeit lag er bereits 38 Sekunden hinter Kirijenka. Bei der dritten Zwischenzeit war der Titel bei über einer Minute Rückstand bereits futsch.

Für Nikias Arndt, den zweiten deutschen Teilnehmer, reichte es auch nicht zu einer Top-Platzierung. Der Bonner landete 4:47 xx Minuten zurück auf Platz 52.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bleibt damit in der WM-Bilanz bei vier Medaillen. Das bislang einzige Gold hatte Leo Appelt (Hannover) bei den Junioren geholt. Maximilian Schachmann (Erfurt) und Lennard Kämna (Fischerhude) gewannen Silber und Bronze im Zeitfahren der U23-Männer. Bei den Frauen fuhr Titelverteidigerin Lisa Brennauer (Durach) auf Platz drei.

Ab Freitag wird die WM mit den Straßenrennen fortgesetzt. Höhepunkt der Titelkämpfe ist das Männer-Rennen am Sonntag. Dann will Klassikerspezialist John Degenkolb für den ersten deutschen Sieg seit Rudi Altig vor 49 Jahren sorgen. Martin, der nach der WM die Olympia-Strecke in Rio inspiziert, ist bei dem Unterfangen als wichtiger Helfer gefragt.

WM-Homepage