St. Petersburg (AFP) Im Zuge einer neuen Untersuchung zur Ermordung der russischen Zarenfamilie im Jahr 1918 sind die sterblichen Überreste von Nikolaus II. und seiner Frau Alexandra exhumiert worden. Ermittler hätten am Mittwoch Proben an der Grabstätte des Paars in der Peter-und-Paul-Kathedrale in St. Petersburg entnommen, sagte Wladimir Solowjow von der Untersuchungskommission. "Wir haben beschlossen, noch einmal bei Null anzufangen und die notwendigen Untersuchungen erneut anzustellen", sagte Solowjow dem Radiosender Echo Moskau. Die Ermittler wollen genetische Tests vornehmen, nachdem kürzlich die Frage nach der Authentizität der Leichen wieder hochkam.

