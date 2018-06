Berg Arafat (AFP) Rund zwei Millionen Muslime sind am Mittwoch zum Berg Arafat in Saudi-Arabien gepilgert, um mit der traditionellen Reinigung von allen Sünden den Höhepunkt der Pilgerfahrt Hadsch zu begehen. Von Sonnenaufgang an erklommen die Massen den 300 Meter hohen Berg, wo der Prophet Mohammed vor 14 Jahrhunderten seine letzte Predigt gehalten haben soll. Zahlreiche Gläubige aus aller Welt rasteten am Fuß des Bergs, um trotz der glühenden Sonne dann zu beten.

