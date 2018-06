Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer haben es bei der europäischen Olympia-Qualifikation mit schweren Gegnern zu tun. Beim Heim-Turnier in Berlin (5. bis 10. Januar) stehen neben Gastgeber Deutschland auch Olympiasieger Russland, Weltmeister Polen, World-League-Gewinner Frankreich sowie Serbien und der Olympiavierte Bulgarien bereits als Teilnehmer fest.

Polen verpasste beim World Cup in Japan die erste Gelegenheit, sich für die Sommerspiele in Rio de Janeiro zu qualifizieren, nur knapp. Stattdessen lösten die USA eines der beiden Olympia-Tickets, das zweite ging an Italien.

Beim Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle treten insgesamt acht Mannschaften zunächst in zwei Vierer-Gruppen gegeneinander an. Nur der Turniersieger qualifiziert sich für Rio, der Zweit- und Drittplatzierte bekommen eine weitere Qualifikationschance.