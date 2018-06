Apeldoorn (SID) - Volleyball-Nationalspielerin Maren Brinker ist vor dem EM-Auftakt gegen Mitfavorit Serbien am Samstag (18.00 Uhr/Sport1) in Eindhoven angeschlagen. Die 29-Jährige fehlte der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Mittwoch im letzten Trainingsspiel der Vorbereitung.

In Apeldoorn unterlag das Team von Bundestrainer Luciano Pedullà Gastgeber Niederlande mit 0:3 (19:25, 18:25, 22:25). Zwei zusätzliche Sätze gegen die Mannschaft von Pedullàs Vorgänger Giovanni Guidetti endeten 28:26 und 13:15. Am Vortag hatte die DVV-Auswahl das erste Duell 2:3 verloren.

"Wir haben heute ohne Maren Brinker spielen müssen, aber im Angriff haben es Heike Beier und Laura Weihenmaier gut gemacht - da bin ich zufrieden. Dafür haben wir in anderen Elementen heute nicht so gut gespielt wie gestern", sagte Pedullà.