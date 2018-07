Minneapolis (SID) - Max Kepler-Rozycki (22) hat als zweiter Deutscher nach Donald Lutz einen Vertrag in der besten Baseball-Liga der Welt ergattert. Wie die Minnesota Twins aus der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) mitteilten, gehört der gebürtige Berliner ab sofort dem Kader des dreimaligen World-Series-Gewinners an.

"Ich war sprachlos und den Tränen nahe", sagte Kepler-Rozycki, der 2009 von Minnesota für 800.000 Euro verpflichtet worden war und in den Nachwuchsmannschaften des Klubs aufgebaut wurde. Erst am Montag gewann der Outfielder, den die Twins als "größtes Baseball-Talent Europas" preisen, mit Minnesotas Farmteam Chattanooga Lookouts die Meisterschaft in der Southern League.

"Pionier" Lutz bestritt ab 2013 insgesamt 62 Spiele für die Cincinnati Reds, im Juni wurde er vom Verein aber entlassen und ist derzeit ein Free Agent.