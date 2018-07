Beirut (AFP) Die syrische Luftwaffe hat ihre Angriffe auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Stadt Palmyra verstärkt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mitteilte, wurden bei den Attacken in den vergangenen Tagen mehr als hundert Menschen getötet, darunter auch mehr als 30 Zivilisten. Allein am Dienstag seien mindestens zwölf Zivilisten und 20 IS-Kämpfer getötet worden. Kampfjets und Hubschrauber hätten Fassbomben abgeworfen und Raketen abgefeuert.

