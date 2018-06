Shanghai (AFP) Zum Auftakt des Besuchs von Präsident Xi Jinping in den USA hat China 300 Flugzeuge beim Flugzeugbauer Boeing bestellt. Eine Gruppe chinesischer Unternehmen habe das Abkommen unterzeichnet, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch mit der Ortsmarke Seattle. Dort hatte Xis USA-Besuch am Dienstag (Ortszeit) begonnen.

