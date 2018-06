Washington (AFP) Papst Franziskus hat bei seinem ersten Besuch in den USA zur Überwindung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche aufgerufen. Der Papst appellierte an die US-Bischöfe bei einem gemeinsamen Gebet am Mittwoch in der St.-Matthäus-Kathedrale in Washington, "sicherzustellen, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen". Die katholische Kirche wurde durch zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch weltweit erschüttert, die oft Jahrzehnte zurückreichen. In den USA erlitt die Kirche einen schweren Ansehensverlust und musste hunderte Millionen Dollar Entschädigung an Opfer zahlen.

