Seattle (AFP) Bei seinem Besuch in den USA hat der chinesische Präsident Xi Jinping Vorwürfe, sein Land stecke hinter Hacker-Angriffen, entschieden zurückgewiesen. "China ist ein standhafter Verteidiger von Cybersicherheit", sagte Xi am Dienstag (Ortszeit) in Seattle in einer Rede vor US-Geschäftsleuten. Sein Land sei "auch ein Opfer" von Hacker-Angriffen. "Die chinesische Regierung wird sich in keiner Form im kommerziellen Diebstahl engagieren oder solche Versuche durch wen auch immer ermutigen oder unterstützen", versicherte Chinas Staatschef.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.