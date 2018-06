La Paz (AFP) Zum Schutz vor Bluthochdruck will Bolivien Salzstreuer von Restaurant-Tischen verbannen. Gastronomiebetriebe sollen zudem verpflichtet werden, den Gehalt von Salz und Zucker in ihren Gerichten anzugeben, kündigte der neue Verbraucherschutzminister Guillermo Mendoza am Mittwoch an.

