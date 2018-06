München (AFP) Angesichts der großen Flüchtlingszahlen auch aus Syrien plädiert die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) dafür, die Kontakte zu Russland zu intensivieren und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu überdenken. "Wenn die Sanktionen einem gemeinsamen Engagement in Syrien im Wege stehen, müssen wir dem Ziel einer Konfliktlösung in Syrien den Vorrang geben", sagte Aigner dem "Münchner Merkur" vom Freitag. Die CSU-Ministerin betonte aber zugleich, dass "die Aggression gegen die Ukraine und die Annexion der Krim nicht in Vergessenheit geraten oder akzeptiert werden dürfen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.