Frankfurt/Main (AFP) Ein halbes Jahr nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen werden Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Germanwings-Chef Thomas Winkelmann am Donnerstag in Le Vernet unweit der Absturzstelle erwartet. "Sie werden im Laufe des Vormittags dort eintreffen", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstagmorgen in Frankfurt am Main. Spohr und Winkelmann wollen demnach einen Kranz am Gedenkstein in Le Vernet niederlegen und den örtlichen Friedhof besuchen.

