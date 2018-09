Berlin (AFP) Angesichts der zunehmenden Verbreitung digitaler Medien rechnen Augenärzte in Deutschland mit einem deutlichen Anstieg von Kurzsichtigkeit bei Kindern. Die Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) begründete dies am Donnerstag in Berlin mit den veränderten "Spiel- und Freizeitaktivitäten mit vermehrter Nutzung von Smartphones und iPads". Aber auch das intensive Lernverhalten in Räumen mit wenig Tageslicht habe Auswirkungen. "Zusammengefasst lautet die wichtigste Empfehlung: mehr Spielplatz, weniger Smartphone", erklärte DOG-Experte Wolf Lagrèze.

