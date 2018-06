Berlin (AFP) Volkswagen hat nach den Worten von Bundesverkehrsminster Alexander Dobrindt (CSU) auch in Europa Abgas-Manipulationen eingeräumt. Der von Dobrindt eingesetzten Untersuchungskommission habe VW mitgeteilt, dass in Europa Fahrzeuge mit 1,6-Liter- und Zwei-Liter-Dieselmotoren "von den in Rede stehenden Manipulationen" betroffen seien, sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin. Nun wolle die Kommission mit VW herausfinden, um welche Fahrzeuge es sich im Detail handle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.