Berlin (AFP) Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum gefordert. Gesichtsschleier und Burkas seien "ein Symbol für Unfreiheit und Ungleichheit", schrieb Klöckner in einem Gastbeitrag für das Magazin "Cicero" (Oktoberausgabe). "Selbst das Grundrecht zur freien Ausübung der Religion darf das Grundrecht von Frauen auf Gleichberechtigung nicht aushebeln", so die CDU-Politikerin, die auch Landes- und Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz ist.

