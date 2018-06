Berlin (AFP) Mehr Geld vom Bund und schnellere Asylverfahren: Vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt haben die Ministerpräsidenten der Länder ihre Forderungen an die Bundesregierung bekräftigt. "Wir brauchen drastische finanzielle Unterstützung", sagte Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Es muss eine dauerhafte, es muss eine strukturelle und dynamische Hilfe sein." Die Zahlungen des Bundes müssten an die Zahl der ankommenden Flüchtlinge gekoppelt sein, "damit wir nicht in drei Monaten wieder hier sitzen".

