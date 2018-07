Berlin (AFP) Auch die Abgeordneten des Bundestags bekommen nach einer Mitteilung von Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) "uneingeschränkten Zugang" zu Verhandlungsdokumenten zum Freihandelsabkommen TTIP. Zweifel an diesem Recht der Parlamentarier seien ausgeräumt, erklärte Lammert am Donnerstag nach der Sitzung des Ältestenrats in Berlin. Er verwies auf Gespräche in Brüssel und ein Schreiben von EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker.

