Berlin (AFP) Mit einem gemeinsamen Maßnahmenpaket wollen Bund und Länder die Flüchtlingskrise besser in den Griff bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr gesamtes Kabinett trafen am Donnerstagnachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um noch offene Fragen zu klären. Vor allem in Finanzfragen lagen die Positionen vorab noch auseinander.

